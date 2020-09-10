東南亞國家希望美國扮演重要角色，以維護南中國海和平，越南官方提出的立場反駁了中方，後者認為美國軍力將破壞該區域穩定。

「我們歡迎美國建設性和回應式的貢獻，在南中國海維護和平、穩定和發展」，越南外交部長周四在與美國務卿彭佩奧和東協十國成員代表的線上高峰會中表示。

越南外長指出，東南亞國家正與美國在該區域開放更多合作機會。據彭博報導，越南、菲律賓、汶萊和馬來西亞正被中國陷入領土爭議，影響離岸地區的漁業、石油、天然氣開發。

在高峰會前一天，中國外長王毅告知東南亞國家，美國正介入領土爭議，並在爭議地區加強其軍事佈署。

在周三的另一場會議，彭佩奧與東協成員一起，對中國在南中國海的行動提出關切。彭佩奧重申，根據2016年國際仲裁，中國在南海的擴張性海上聲明為非法的，而中國視該仲裁為不合法。

周三中國外長反駁一觀點，認為中國聲明在九段線(nine-dash)以內的海洋皆為其領海，此扭曲了中國立場，王毅堅持中國在南中國海內的島嶼有其豐富的歷史和法律基礎。並指稱對珊瑚礁和小島嶼(islets)的建設是為區域改善生活條件。

(時報資訊)