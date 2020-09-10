中電(1611)與全球照明大廠昕諾飛(Signify)合作，引進昕諾飛旗下子品牌沛亮(PILA)，由中電子公司東昕創新代理，加上中電既有銷售團隊進行市場推廣，9月正式在台銷售沛亮(PILA)照明產品。

中電指出，此次策略聯盟，是針對台灣市場進行整合，國際與在地領導品牌利用各自優勢聯手推展，除更加深實質合作關係外，將導正劣質LED產品充斥照明市場的亂象，提供更優質的全方位照明解決方案。

沛亮(PILA)1958年開始深耕歐洲照明市場，擁有62年歷史，以穩定品質及實惠價格在歐洲享有高知名度，是全球專業電工的優選品牌，此次首批引進LED普及型照明產品，包括燈泡、燈管、嵌燈、支架燈、平板燈及投光燈。

中電表示，目前市面LED產品的品質良莠不齊，日前消保處也公布市售3成LED燈泡，品質檢驗項目不符規定，為確保消費者使用安全，沛亮(PILA)全系列產品皆通過台灣CNS安全檢驗，讓消費者能更放心選購LED照明產品。

(時報資訊)