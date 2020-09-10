新竹市張姓男子色膽包天，上月中旬先後猥褻3名放學騎自行車要回家的國中女生，警方循線逮獲張男送辨，檢方認張男有再犯疑慮，向法院提預防性羈押獲准，昨依加重強制猥罪起訴張男，建請法院在本案移審後繼續羈押。

檢方調查，8月16日下午5時許，張男在成德路騎自行車，尾隨騎自行車要回家的甲女，先伸手觸摸甲女肩膀後，再強撫摸甲女屁股，甲女受驚嚇回家告知母親。

8月21日下午5時許，張男見國中女生丙女騎在自行車搭載乙女，尾隨到成德街陸橋附近，先以手部推乙女背部後，出手強行撫摸乙女屁股2次。

丙女加快車速至道路盡頭，欲折返之際，張男下車自後方環抱乙女，強行撫摸下體，乙女受驚嚇從乘坐自行車跳下，逃離至路旁。

張男見乙女逃到路旁後，以手抓住騎自行車的丙女，強行撫摸下體，丙女受驚嚇，奮力掙脫後騎自行車到附近外婆家。

警方接獲報案，根據路口監視器循線逮獲張男送辦，檢方認張男犯對未滿14歲女子強制猥褻罪嫌，所為3次加重強制猥褻犯行，應分論併罰，並宣告令入相當處所施以強制治療，為避免日後其他無辜兒童再受傷害，向法院聲請採取預防性羈押獲准。

檢方昨依加重強制猥罪起訴張男，認張男對行經住家附近的3位兒童多次強制猥褻，足徵其所為對社會秩序造成相當危害，張男目前未曾就醫治療，倘准予具保逕行返家，有再犯罪的高度危險，實有繼續預防性羈押的必要，建請法院於本案移審後繼續羈押。

(中時 )