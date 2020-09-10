今（10）日清晨，55歲吳姓男子在新北市板橋區新民街警察宿舍前涉嫌放火燒機車座墊，陳姓警員聽見門外有怪聲，探頭察看，赫見火光閃閃，吳男則逗留在起火機車旁，陳員立即外出滅火抓人，並通報轄區派出所員警到場，吳嫌否認縱火，但警方調閱監視器當時並無其他人出入，訊後以公共危險罪嫌將吳嫌送辦。

保一總隊陳姓警員昨天到任職海山警分局巡官弟弟的宿舍借宿，今天清晨5時許，陳員聽見門外有嘈雜聲，基於警覺心，透過窗戶向外察看，即見1名男子站在起火的機車旁，陳員立刻抓起滅火器衝出，迅速將火勢撲滅，並攔下正欲離開的吳姓男子，隨即向轄區警方報案，所幸遭縱火的機車僅座墊燒毀。

員警在吳嫌腳邊尋獲1個打火機，吳嫌承認是他所有，但他否認縱火，辯稱是一對男女放的火，警方將吳嫌帶回調查，並調閱監視器，發現起火前後並無吳嫌所稱的1對男女出現，認為吳嫌涉案，偵訊後以公共危險罪嫌將吳嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時 )