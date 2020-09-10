總統府前發言人丁允恭，遭週刊踢爆擔任高雄新聞局長時，不僅劈腿4女、逼墮胎之外，還多次在辦公室發生性行為，雖然已經閃辭獲准，但風波仍尚未平息，對此向來說話嗆辣的網紅陳沂，也忍不住在臉書上開砲。

陳沂表示看到新聞報導得知前總統府發言人丁允恭連劈四女，不僅把新聞室當砲房，還逼迫女生墮胎，讓她忍不住開酸：「相由心生是真的，你不覺得他長得就是很猥褻的樣子嗎？」更嘲諷：「長這麼猥褻為什麼還有辦法吃這麼開啊」，此外她指出丁允恭已涉及利用職權之便進行肉體關係，還在局長室發生性行為，無疑就是濫用資源，認為道德操守出現嚴重瑕疵，該需要被檢視。

對此網友也紛紛留言：「很多人刻板印象都是帥哥花心，其實猥瑣的人花心比例才多的可怕」、「沒有四肢都能劈腿外遇了，沒什麼可以讓人意外的」、「男人有錢下面也不閒，可能是時間+空間大師」。

更有一位資深PTT鄉民在八卦版爆料丁允恭昔日在台大事蹟，直言他以前在台大大新社（大學新聞社）時，就是有名地下光碟供應商，滿滿的Ｄ槽都是東洋愛情動作片，活大238的應該都知道」。

(中時新聞網)