Google擴大在台投資，台灣房屋統計其在台「彰濱工業區線西區」、「台南科技工業園區」、「雲林科技工業區」三廠區，以及將遷駐的板橋遠東通訊園區企業總部周邊宜居熱門生活圈的房市行情，鄰近彰濱的線西區商圈在Google2013年設廠後，房價從每坪8.9萬，逐年爬升至今年15.7萬，七年間漲幅高達76.4%。

此外，機能更成熟的和美商圈，單價從11.6萬上漲至16.6萬，七年的漲幅達43.1%。台南科工區周邊商圈一來年漲幅最高為5.8%，至於板橋Google總部附近的仁愛新村目前小漲1.5%左右。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年科技大廠陸續投資南台灣，土地成本較低、資安問題以及低廉的水電成本都是考量主因，就業市場是否能帶動房市，關鍵在於聘用人力，板橋遠東通訊園區Google新總部辦公室落成，上千名員工將於今年底陸續進駐，周邊房市租售需求可望受帶動。

彰濱工業區資料中心位於市郊，工程師的租屋需求帶動了透天隔套產品。台灣房屋彰化和美加盟店店東凌蔚菁表示，彰濱工業區周邊不少包下整棟透天做為員工宿舍，線西及和美5~6坪套房租金約6~7千元，兩年上漲二成，仍供不應求；四至五房的中古透天租金約2.5萬，投報率約2.5~3.3%，吸引投資客買透天轉當包租公，收租抗通膨。

尚在興建中的Google台南資料中心，周邊生活圈房價微幅上漲，安南區年漲5.8%，北區則年漲2.8%。台灣房屋台南湖美加盟店店東林裕傑表示，距離科工區10分鐘車程的九份子重劃區，不少建商在此插旗，新透天建案總價約1500萬起跳，透天總價則到3~4千萬。

雲林科技工業區周邊目前單價約15萬，位處蛋黃區的斗六棒球場周邊新建案多，電梯別墅總價約2千萬上下，火車站後站一帶，中古30年透天總價約8~9百萬左右。

(工商 )