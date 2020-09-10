A股開高走低 創業板收盤跌1.6％ 15:302020/09/10 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數開高走低，截至10日收盤，滬指收報3,234.82點，跌0.61％；深成指收報12,742.85點，跌0.92％；創業板收報2,483.03點，跌1.6％。 從盤面上看，白酒、房地產、保險等類股小幅上漲，通信、軍工類股跌幅居前。創業板有343檔股票跌超10％，49檔跌停。創業板指低價股大跌15％，10多檔個股跌停。滬深兩市成交額回落至人民幣（下同）8,700億元，北上資金淨流入近10億元。 (工商 ) #A股三大指數 #滬指 #深成指 #創業板 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股開高 深成指漲逾1％ 10:012020/09/10 財經 《港股》科技股回神 恆指開漲0.47％ 10:342020/09/10 財經 前八月 台股交投熱 證交稅收暴增62％ 04:102020/09/10 財經要聞 《證交所》低流動性個股造市方案公布 明年6月底前上路 08:012020/09/10 財經 《日股》美科技股彈高＋機械訂單佳 日經穩定走高 11:252020/09/10 財經 《生醫股》茂生農經8月營收年增逾2成 今年業績估勝去年 10:342020/09/10 財經 政策加持 泛綠能概念股反攻 04:102020/09/10 證券．權證 科技股反彈 道瓊上漲439點 那指創4月底來最大升幅 05:082020/09/10 財經 美股反彈 台股開盤上漲逾80點 收復月線有望 09:182020/09/10 財經 前8月稅收受疫擊 近3年新低 04:102020/09/10 財經焦點 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 華為手機說再見？ 逼台積電停出貨晶片、斷EDA哪招最致命 - 財經 台積電肥單快來了 大咖外資：英特爾最新動作洩底 - 財經 巴菲特狂押日本5大股票 老謝揭背後最大盤算 - 財經 餐飲菩薩實現諾言 疫情熄燈百萬資遣 復業找回8成員工 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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