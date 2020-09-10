A股三大指數開高走低，截至10日收盤，滬指收報3,234.82點，跌0.61％；深成指收報12,742.85點，跌0.92％；創業板收報2,483.03點，跌1.6％。

從盤面上看，白酒、房地產、保險等類股小幅上漲，通信、軍工類股跌幅居前。創業板有343檔股票跌超10％，49檔跌停。創業板指低價股大跌15％，10多檔個股跌停。滬深兩市成交額回落至人民幣（下同）8,700億元，北上資金淨流入近10億元。

(工商 )