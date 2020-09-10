搶攻企業尾牙商機，台北國泰萬怡酒店推出全新尾牙春酒專案，每桌十人19,800元起並結合了「雙券豪饗禮」促銷，自11月1日起至2021年3月31日，兩桌起即可輕鬆預訂，10月15日前簽約付訂，滿六桌以上即贈豪華客房住宿券一張，滿十桌再送全日餐廳 MJ Kitchen自助餐券兩張，訂越多送越多，最高價值超過25,000元。

國泰萬怡春酒尾牙專案，平日適用周日至周四，每桌十人19,800元起，假日則適用周五與周六，每桌23,800元起，另外免費提供3小時軟飲、果汁及每桌兩瓶紅酒，每桌可另加1,500元，再享啤酒無限暢飲。

台北國泰萬怡酒店多功能宴會廳位於二樓，挑高四米，兼具簡潔俐落與優雅舒適的現代品味，其霖苑廳更設置一座310吋LED螢幕，除了是企業舉辦發表會、內部訓練、晚宴等場地首選外，也為公司行號的年度盛會增添亮點。

(工商 )