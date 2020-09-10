中視《飢餓遊戲》邁入第200集，製作單位前往花蓮錄影，本集來賓也是邀集開播至今「飢餓效果」十足的藝人們，像是餓到走心的明杰、整集開鍋只有5%的UNA，而介紹到最低飢餓指數保持人夏宇童，陳為民馬上說：「不是吧，她應該是因跟主持人有特殊關係吧！」王仁甫趕緊幫孫協志擋刀：「我跟她哪有什麼！」許孟哲在一旁也急忙接話：「我是跟孟姿喔，這一定跟我們兩個沒關係。」夏宇童同框「好朋友」孫協志，兩人一舉一動引起隊友注目。

不只遊覽車上坐在一起，吃東西時也可看見兩人一塊的身影。錄影時孫協志目光聚焦某人，讓許孟哲看不下去猛虧：「我坐你旁邊這麼久，你從來沒看過我這邊。」林韋君也抗議開場時被忽略，只能看著孫協志的後腦勺講話。眾人都能嗅出一絲曖昧氣息，王仁甫不禁說：「有感覺今天協志很開心嘛。」許孟哲也補刀：「我上次這麼開心是（跟趙孟姿）在濟州島。」

楊晨熙（左起）、林韋君、王仁甫、孫協志、Una、許孟哲、夏宇童、明杰、陳為民齊聚《飢餓》200集。（中視提供）

遊戲第一關在花蓮溯溪秘境砂婆礑溪大玩水中憋氣猜謎，不只比肺活量，也很考驗藝人之間的默契。輪到孫協志比手畫腳，還沒開始猜題，同隊的王仁甫就先提問：「我們每個人都跟協志有連結，我是你多年的夥伴，你跟夏宇童是…？」孫協志反應也很快，直接說出：「她是我的女神！」當場粉紅泡泡藏不住。

《飢餓》禁食12小時，闖關成功才能抽鍋充飢的賽制，被封為最「餓劣」的「食境節目」，而製作單位為慶祝200集推出「夏日感謝祭」，難得讓來賓們任意吃東西，一大早就款待飢民大嗑buffet，預告一出，網友紛紛留言：「天下沒有白吃的午餐！」令人好奇背後暗藏什麼陰謀。《飢餓遊戲》周日晚間8點中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。

(中時 )