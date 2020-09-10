假MIT口罩再添1家，繼加利後，口罩國家隊之一的豪品公司也被查獲，將大陸製的非醫用口罩包裝為台灣製，流入市面販售。根據檢方指出，約已賣出200多萬片，以每片進口成本約2元、售價5元計算，獲利至少高達600萬元。

彰化檢警9日下午接獲經濟部通報後發動搜索，發現員林市豪品公司已有200多萬片假醫用口罩流入市面，包括3D立體口罩（含成人用及兒童用），以及平面活性炭口罩，每片進口成本約2元，每片售價5元，每片獲利約2-3元。業者因擔心被查緝，所有口罩經不實包裝後隨即出貨，檢警到場時並未發現不實產品庫存。

此外，也有媒體報導，根據海關最新清查進度，豪品8月進口陸製口罩990萬片，但倉庫剩318萬片，相當於已售出672萬片、13萬盒，以每片進價台幣2元多，市售每盒599元、每片將近12元來算，相當於每片轉手就賺10元，因此光是8月銷售就賺了新台幣6720萬元。

經濟部7日查獲豪品從大陸進口口罩後換盒到市面上銷售，從陸製非醫療口罩，搖身一變台製醫療口罩。據了解，豪品進口口罩並無MIT鋼印，但有其自有品牌ING的鋼印，由於繳交實名制的口罩全都有MIT字樣，豪品進口的陸製口罩應全數銷售市面，並未流入實名制。

(中時新聞網)