受惠國旅需求火熱、振興三倍券及安心旅遊補助上路帶動國人消費力道明顯回升，雲品國際酒店8月合併營收達1.59億元，旗下飯店、館外餐飲業務營運動能轉強下，挹注單月營收已連四月逐月成長，8月營收較上月的1.5億元成長6％。累計2020年1月至8月合併營收為10.52億元，較去年同期減少32％。

雲品表示，公司持續針對旗下住房、館外餐飲業務資源整合，並同步採取同業、異業結盟合作，透過輕資產業務模式的婚宴平台「君品Collection」差異化業務模式，三箭齊發策略創造公司整體營運良好成長動能，不僅旗下日月潭雲品溫泉酒店在暑期期間，8月整體住房率繳出超過八成五表現，平均房價亦較去年同期有明顯成長。

雲品表示，隨著結盟合作據點提升同步擴大宴會接單胃納量，輕資產管理模式亦有助於營運獲利能力精進，此外，旗下委託經營管理的「皇家薇庭」擁有戶外歐式莊園風格亦持續受到市場歡迎，目前假日婚宴、工商宴會訂單已預定額滿，並持續增加平日宴會接單需求。

展望2020年第三季，政府為刺激國內觀光市場消費所推出的振興政策，皆帶動國內觀光內需市場明顯回溫。整體來說，近期住房、餐飲業務雖有明顯復甦跡象，但由於疫情的不確定性仍然存在，集團防疫的相關措施不中斷，並且持續關注疫情走向。

(中時 )