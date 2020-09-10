辛苦了！台南陸軍砲校門口車禍頻 國軍指揮交通 15:332020/09/10 中時 李宜杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南永康的陸軍砲兵學校門口車禍頻傳，國軍第一時間協助指揮交通。（讀者提供／李宜杰台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南永康的陸軍砲兵學校門口車禍頻傳，國軍第一時間協助指揮交通。（讀者提供／李宜杰台南傳真） 現址台南永康的陸軍砲兵學校，平時上下班時間車流量大，容易發生車禍。有民眾指出，昨日（9）早上7時半左右，1名男子因擦撞摔車，由於摔車地點正好位於陸軍砲兵學校門口，因此國軍火速拉起封鎖線、指揮交通，並打電話報警、通知救護車，所幸男子送醫後並無大礙。 住在附近的郭姓民眾指出，中山南路平時尖峰時段車流量大，陸軍砲校門口更是經常發生車禍，好在有國軍第一時間為民服務，「真的是足感心！」楊姓民眾則反映，永康平時交通繁忙，稍不注意，就容易發生車禍，呼籲政府改善附近交通。 (中時 ) #台南永康 #陸軍砲兵學校 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南「將軍吼」音樂會獲好評 9／27加碼卡司曝光 12:252020/09/10 寶島 羅美玲曾背30萬卡債 被調侃「大明星回來了」 18:432020/09/09 娛樂 台南廣安宮普渡 電子戲台好潮 04:102020/09/09 地方新聞 藍營縣市影響大 淪政治考量 04:102020/09/10 政治要聞 台南國慶焰火 盤點5個最佳觀賞點 15:502020/09/09 寶島 推動減法改造 公部門美學大進化 09:002020/09/09 生活 共機頻打卡 國軍戰略容忍 04:102020/09/10 兩岸要聞 台東9偏鄉學校 獲補助交通車 04:102020/09/09 地方新聞 康軒董座檢疫期間外出 指揮中心也搖頭 15:262020/09/09 財經 陸軍：海龍快艇案尊重司法 配合調查 15:072020/09/09 軍事 社會熱門新聞 美魔女不滿帶貓遭拒 脫光三點全露大鬧健身房下場慘 - 社會 隔壁老王榮獲「最佳硬度獎」衝刺力一級棒 人妻：骨盆被他抓著很緊 - 社會 不准帶貓進場 淡水女竟為此全裸大鬧健身房 - 社會 人夫看房搞上女房仲激情數回合 妻PO文大嗆：買房要先滿足妳嗎 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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