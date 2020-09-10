台南永康的陸軍砲兵學校門口車禍頻傳，國軍第一時間協助指揮交通。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

現址台南永康的陸軍砲兵學校，平時上下班時間車流量大，容易發生車禍。有民眾指出，昨日（9）早上7時半左右，1名男子因擦撞摔車，由於摔車地點正好位於陸軍砲兵學校門口，因此國軍火速拉起封鎖線、指揮交通，並打電話報警、通知救護車，所幸男子送醫後並無大礙。

住在附近的郭姓民眾指出，中山南路平時尖峰時段車流量大，陸軍砲校門口更是經常發生車禍，好在有國軍第一時間為民服務，「真的是足感心！」楊姓民眾則反映，永康平時交通繁忙，稍不注意，就容易發生車禍，呼籲政府改善附近交通。

(中時 )