女子點外賣崩潰看到一隻死青蛙。（圖／播攝自惟博）

浙江永康一名應姓女子，本月7日中午叫外賣點了一份酸湯肥牛，吃到一半崩潰看到一隻似乎被炸焦的「癩蛤蟆」，讓她當場噁心狂吐，更氣的是，找店家理論，對方卻推說是外送員放的，拒絕賠償與道歉。

應女向微博爆料，她7日透過外賣平臺，向辦公室附近一間店家點了一份午餐，吃了幾口之後，赫然發現青菜底下有一塊焦黑的東西，而且有眼晴，把菜翻過來一看，竟然是一隻四肢與頭部都很完整的動物「屍體」。

應女說：「看起來像是一隻癩蛤蟆，可是乾巴巴，不知道是風乾，還是油炸過，當下看到就吐了」，她拍下照片後向外賣平臺申請退款，沒想到店家竟辯稱店裡沒有蟾蜍，不但拒絕退款道歉，還推說是外送員放的，應女只好向微博爆料。

永康市場監管局8日介入調查，並到店家與廚房進行檢查，雖然店家最後同意賠償應女200元人民幣（約840元新台幣），但應女希望店家道歉與接受關相檢查，雙方目前仍未達成和解。

(中時新聞網)