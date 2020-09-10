《婊兄弟上路》去年勇奪坎城影展一種注目單元評審團怦然心動獎。（金馬影展提供）

本屆坎城影展因疫情停辦，但還是對外公布了入選片單，其中法國名導歐容的《85年的夏天》（Summer of 85）、坎城影帝邁茲米克森化身酗酒教師的《醉好的時光》（Another Round）、曾經訪台的麥雯自導自演的《摯愛之路》（DNA）以及紀錄片《鬼迷費里尼》（Fellini of the Spirits），都會在金馬影展放映。夢幻片單還包含了本屆柏林影后寶拉貝爾的《水漾的女人》（Undine）、同樣在柏林榮獲銀熊獎的爭議之作《DAU：娜塔莎》（DAU. Natasha）、蘇珊莎蘭登與凱特溫絲蕾、蜜雅娃絲柯思卡三大女星互飆演技的《說不出的告別》（Blackbird），笑翻坎城的《婊兄弟上路》（The Climb）、為「美食」而拓荒的西部電影《深夜裡的美味祕方》（First Cow），還有揭開電影大師泰瑞吉蘭、時尚攝影大師漢姆特紐頓創作祕辛的精彩作品，令影迷大呼過癮。

法國名導佛杭蘇瓦歐容的《85年的夏天》改編自青少年文學名著〈在我墳上起舞〉，把少男們的夏日戀情拍得浪漫又殘酷，俊美小鮮肉的痴狂演出更是吸睛。德國名導克里斯汀佩佐的《水漾的女人》則將古老神話搬上大銀幕，寶拉貝爾飾演的現代水妖淒美動人，榮膺本屆柏林影后。同樣在柏林影展備受矚目的的《DAU：娜塔莎》，藉由一個女侍故事呈現國家機器的恐怖力量，導演讓演員以角色設定實際生活在片場的大膽手法，戲裡戲外都充滿爭議。

坎城影帝邁茲米克森在《醉好的時光》中再度與導湯瑪斯凡提柏格合作，飾演深信「酒精提振創造力」的高中老師，驚人表演堪稱「最帥醉漢」。曾隨《我心深愛的國王》訪台參加金馬影展的法國女導演麥雯，新作《摯愛之路》親自演出溯源尋根的單親媽媽，真情流露令人動容。《新娘百分百》導演羅傑米歇爾的新作《說不出的告別》，邀集蘇珊莎蘭登、山姆尼爾、凱特溫絲蕾與蜜雅娃絲柯思卡，宛如演技競賽。《婊兄弟上路》以幽默爆笑的對白嗨翻坎城影展，勇奪一種注目單元評審團「怦然心動獎」。《深夜裡的美味祕方》則讓美味的油炸蛋糕成為跨越種族、階級的關鍵，疫情期間還躍上網路成為熱門食譜。

此外，金馬影展延續經典影展致敬費里尼的熱潮，選映兩部最新紀錄片，一部是深入他著迷神祕力量的《鬼迷費里尼》（Fellini of the Spirits），還有揭開《生活的甜蜜》製作祕辛的《生活的甜蜜二三事》（The Truth About La Dolce Vita）。另外，記錄名導泰瑞吉蘭連串電影災難與身心折磨的《殺青啦！唐吉訶德》（He Dreams of Giants），以及揭露時尚攝影大師漢姆特紐頓「美化」或「物化」爭議的《情攝大師》（Helmut Newton： The Bad and the Beautiful），都是不可錯過的傳奇解密。

2020金馬影展將於11月5日至22日展開，10月23日晚間舉辦選片指南，10月24日開始售票，更多精采片單與影展消息將在官方網站、Facebook粉絲頁與Instagram陸續公佈。

(中時 )