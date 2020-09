《婊兄弟上路》去年勇奪坎城影展一種注目單元評審團怦然心動獎。(金馬影展提供)

本屆坎城影展因疫情停辦,但還是對外公布了入選片單,其中法國名導歐容的《85年的夏天》(Summer of 85)、坎城影帝邁茲米克森化身酗酒教師的《醉好的時光》(Another Round)、曾經訪台的麥雯自導自演的《摯愛之路》(DNA)以及紀錄片《鬼迷費里尼》(Fellini of the Spirits),都會在金馬影展放映。夢幻片單還包含了本屆柏林影后寶拉貝爾的《水漾的女人》(Undine)、同樣在柏林榮獲銀熊獎的爭議之作《DAU:娜塔莎》(DAU. Natasha)、蘇珊莎蘭登與凱特溫絲蕾、蜜雅娃絲柯思卡三大女星互飆演技的《說不出的告別》(Blackbird),笑翻坎城的《婊兄弟上路》(The Climb)、為「美食」而拓荒的西部電影《深夜裡的美味祕方》(First Cow),還有揭開電影大師泰瑞吉蘭、時尚攝影大師漢姆特紐頓創作祕辛的精彩作品,令影迷大呼過癮。

法國名導佛杭蘇瓦歐容的《85年的夏天》改編自青少年文學名著〈在我墳上起舞〉,把少男們的夏日戀情拍得浪漫又殘酷,俊美小鮮肉的痴狂演出更是吸睛。德國名導克里斯汀佩佐的《水漾的女人》則將古老神話搬上大銀幕,寶拉貝爾飾演的現代水妖淒美動人,榮膺本屆柏林影后。同樣在柏林影展備受矚目的的《DAU:娜塔莎》,藉由一個女侍故事呈現國家機器的恐怖力量,導演讓演員以角色設定實際生活在片場的大膽手法,戲裡戲外都充滿爭議。

坎城影帝邁茲米克森在《醉好的時光》中再度與導湯瑪斯凡提柏格合作,飾演深信「酒精提振創造力」的高中老師,驚人表演堪稱「最帥醉漢」。曾隨《我心深愛的國王》訪台參加金馬影展的法國女導演麥雯,新作《摯愛之路》親自演出溯源尋根的單親媽媽,真情流露令人動容。《新娘百分百》導演羅傑米歇爾的新作《說不出的告別》,邀集蘇珊莎蘭登、山姆尼爾、凱特溫絲蕾與蜜雅娃絲柯思卡,宛如演技競賽。《婊兄弟上路》以幽默爆笑的對白嗨翻坎城影展,勇奪一種注目單元評審團「怦然心動獎」。《深夜裡的美味祕方》則讓美味的油炸蛋糕成為跨越種族、階級的關鍵,疫情期間還躍上網路成為熱門食譜。

此外,金馬影展延續經典影展致敬費里尼的熱潮,選映兩部最新紀錄片,一部是深入他著迷神祕力量的《鬼迷費里尼》(Fellini of the Spirits),還有揭開《生活的甜蜜》製作祕辛的《生活的甜蜜二三事》(The Truth About La Dolce Vita)。另外,記錄名導泰瑞吉蘭連串電影災難與身心折磨的《殺青啦!唐吉訶德》(He Dreams of Giants),以及揭露時尚攝影大師漢姆特紐頓「美化」或「物化」爭議的《情攝大師》(Helmut Newton: The Bad and the Beautiful),都是不可錯過的傳奇解密。

2020金馬影展將於11月5日至22日展開,10月23日晚間舉辦選片指南,10月24日開始售票,更多精采片單與影展消息將在官方網站、Facebook粉絲頁與Instagram陸續公佈。

