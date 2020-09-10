加利偽造MIT標章口罩風波越演越烈，食藥署今天預告，將依藥事法第75條第1項第8款，要求國內所生產的醫用口罩自9月17日起，必須以鋼印於口罩本體上標示MD（Medical Device）及「Made In Taiwan」字樣，若是9月16日前無法依法進行標示者，要在今年12月17日前回收市售品。

食藥署表示，須標示MD與Made In Taiwan的口罩類別包含一般醫用、外科手術口罩，但宣稱具N95效果的醫用口罩，或專供外銷用的醫用口罩則不在此範圍內。

食藥署進一步指出，標示的字高不得小於0.4公分，若在9月16日前未完成標示者，必須連同市售品、庫存品於12月17日前完成回收，一同送至直轄市或縣市衛生主管機關驗章後，才能繼續進行販售。

食藥署指出，此預告僅供3天的民間意見表述，民眾可至「衛生福利法規檢索系統」或「公共政策網路參與平台-眾開講」網頁陳述意見或洽詢。

食藥署醫療器材及化粧品組研究員王兆儀說明，新規上路後，口罩廠商要提出計畫書，說明口罩流向與回收狀況，由於工程很浩大，因此呼籲業者能提早開始作業，以利於12月17日前完成回收。

王兆儀說，回收的口罩必須要經地方衛生所籤條認證，才能回到市場上販售，至於籤條規格，該如何讓民眾來辨別是否已印上籤條，會再向民眾說明。

王兆儀指出，這次由於民眾對口罩偽印MIT標章的事件相當關心，因此才特別將預告時程縮短至3天，但在預告前均已與業者做好溝通，新規預計下周一公告上路，屆時出廠的醫用口罩若沒依規定印上MD、Made In Taiwan可依法處3到200萬元罰緩。

(中時 )