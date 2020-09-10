2022台北市長選戰引發各界關注。對此，國民黨智庫副董事長連勝文認為，不管是誰選都可以，但希望不要把台北市長當作上位的墊腳石，就像台北市長柯文哲一樣。對於民進黨會推派誰參選？連勝文暗指應該就是衛福部長陳時中。

連勝文今上台北市議員王鴻薇的《薇開講》直播節目上表示，對於台北市長選情，他要強調一點，不管國民黨或是其他政黨要選這個職位，重點就是要有服務市民的理念。而不是衝自己聲量，把台北市長的職位當做踏腳石，就像柯文哲一樣，每天就是想著總統的春秋大夢。

連勝文更表示，大家都知道，柯文哲從踏入政壇的第一天，就在做著總統大夢，所以台北是對柯文哲而言只是踏腳石，但選民很聰明，久了就會發現這個人心不在北市。所以他希望台北市長能真心為台北服務，改善台北。

連勝文更語重心長指出，現在台北這個城市發展已經遠遠落後於其他同級的亞洲城市。前陣子有一名韓國人批評台灣的狀況，雖然事後證實亂寫，但從外國人來批評台北市容或其他的負面感受，還是要檢討一下。

連勝文認為，雖然前國民黨立委蔡正元看好台北選情，但國民黨還是要戒慎恐懼，因為看起來民進黨想要推的人，大概現在掌握很多媒體的資源，每天沒事就開開記者會，看起來會出線的人因為疫情緣故，佔據媒體和執政優勢。這時旁邊地王鴻薇馬上回說，講得就是陳時中！

(中時新聞網)