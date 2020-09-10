開學裝備還沒買齊嗎？小米台灣宣布即日起「小米返校季」優惠開跑！迎接開學潮，小米今（10）日宣布推出新品「小米GaN充電器 Type-C 65W」以及「小米藍牙耳機 Earbuds 超值版 S」，成為準備開學的學子最好的後援。此外「小米返校季」活動將自11日起至9月14日止，推出眾多商品優惠，活動期間於小米商城mi.com及全台三間小米之家消費，再享消費獲雙倍積分。讓你準備開學不需花大錢，就能辦好所需設備！

「小米返校季」推出兩款獨家新品

小米於開學前夕推出「小米GaN充電器 Type-C 65W」。第三代半導體材質氮化鎵（GaN）體積小重量更輕，但效率更高，內含5A大電流、1公尺長充電線，可提供最高65W的輸出功率，可為筆記型電腦等大功率裝置充電，也相容大多數USB-C手機、平板、掌上型電玩遊戲機等，無論日常或旅行，放入口袋輕鬆帶著走。「小米GaN充電器 Type-C 65W」售價新台幣$765元，於9月11日上午10點起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C與friDay購物全面開賣。

氮化鎵（GaN）是一種新型態半導體材料，廣泛應用在航太、軍事領域，具有超強的導熱效率、耐高溫及耐酸鹼等特性，運用在充電器上不僅可做到小體積和輕量化，在充電功率轉換上相比非GaN的同功率充電器更具優勢。因此小米GaN充電器 Type-C 65W體積比一般筆記型電腦標配充電器減少48%，更配有C-to-C充電線，智慧辨識輸出電流。更採用高精密度的阻容感元件，不僅強化安全性更提升轉換率，穩定放電的同時提供多重電路保護，可應對過充、過放、高溫或短路等異常狀況，為使用者提供安心的供電保障，並全面提升充電效率。

小米GaN充電器 Type-C 65W 。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

小米於2019年7月底推出「小米藍牙耳機Airdots 超值版」，頗受歡迎。而「小米藍牙耳機 Earbuds 超值版 S」則支援藍牙5.0技術，連接更快更穩定，配備7.2mm發聲單元，讓低頻下潛有力、中高頻細膩柔和，同時更支援DSP智慧環境降噪技術，在通話時自動去除環境雜音，提升通話品質。小米藍牙耳機 Earbuds 超值版 S最大亮點即為全新升級連線方式，不再受限於主從設備，單耳雙耳模式能無縫切換，戴上任何一支耳機即使用單聲道，當再戴上另一支即恢復雙耳立體聲，毋需重新配對。

「小米藍牙耳機 Earbuds 超值版 S」重量僅4.1g，耳機充飽一次可使用約4小時，配合充電盒使用可長達約12小時。耳機上配備多功能實體按鍵，有效減少誤觸，透過按鍵可控制音樂、通話、語音助手，更新增遊戲模式，僅需連按三次實體按鍵即可開啟，以降低傳輸延遲，讓玩遊戲時影音同步、體驗更升級。售價新台幣$545元，於9月11日上午10點起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay購物全面開賣。

小米藍牙耳機 Earbuds 超值版 S 。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

「小米返校季」優惠開跑 輕鬆升級學習裝備

小米台灣在開學之際除了發布以上兩項新品外，更特出多重優惠回饋廣大米粉。9月11日10時起至9月14日止，眾多開學必備單品最高直降$500元，更推出多項商品買一送一的組合套裝價、消費滿額贈、購物享分期零利率等好康，同時結合現金優惠券、行動電源8折券或線材充電器九折券等，消費再享雙倍累積積分，讓你升級學習裝備零負擔！

「小米返校季」期間小米AI音箱現折新台幣$500元，只要新台幣$995元；米家掃拖機器人G1現折新台幣$300元，只要新台幣$4695元，領券再折新台幣$200元；米家直流變頻電風扇 1X現折新台幣$200元，只要新台幣$1,595元，領券再折新台幣$100元。不僅如此，更推出多項商品買一送一，凡購買米家檯燈 Pro即贈米家感應夜燈 2，現省新台幣$265元；凡購買米家電動刮鬍刀 S500即贈米家電動刮鬍刀 S500專屬刀頭，現省新台幣$195元；凡購買小米旅行箱 20吋即贈小米迷你雙肩包，現省新台幣$165元；另有更多組合加價購，包套購買更划算。

「小米返校季」期間也推出「滿額贈活動」，消費單筆訂單（不含手機）滿新台幣$2,500元，即贈Redmi行動電源 10000 標準版（價值新台幣$345元）；單筆消費（不含手機）滿新台幣$3,000元，即贈小米手環4（價值新台幣$745元）；單筆消費（不含手機）滿新台幣$5,000元，即可享加新台幣$499元購得米家 LED 智慧檯燈 1S或米家床頭燈 2（加價購商品二選一）；單筆消費（不含手機）滿新台幣$7,000元，即可獲贈小米AI音箱（價值新台幣$1495元）。

(科技)