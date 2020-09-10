中國電信設備龍頭華為10日在開發者大會上正式推出鴻蒙2.0系統，正式面向應用開發者發佈Beta版本，2020年12月將推出手機版本，2021年華為智慧手機將全面升級支持鴻蒙2.0系統。

華為開發者大會2020在東莞舉行。華為常務董事、消費者業務CEO余承東表示，2020年上半年華為的消費者業務手機全球發貨量1.05億支，消費者業務銷售收入達到人民幣2,558億元。

(工商 )