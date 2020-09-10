華為放大招 推全新系統鴻蒙2.0 15:432020/09/10 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國電信設備龍頭華為10日在開發者大會上正式推出鴻蒙2.0系統，正式面向應用開發者發佈Beta版本，2020年12月將推出手機版本，2021年華為智慧手機將全面升級支持鴻蒙2.0系統。 華為開發者大會2020在東莞舉行。華為常務董事、消費者業務CEO余承東表示，2020年上半年華為的消費者業務手機全球發貨量1.05億支，消費者業務銷售收入達到人民幣2,558億元。 (工商 ) #系統 #開發者大會 #華為 #鴻蒙 #消費者業務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《汽車股》客戶工作天數減少 廣華8月營收低迷 08:012020/09/10 財經 華為禁令15日生效 PwC：台廠供應鏈別踩雷 04:102020/09/10 金融．稅務 大陸民企500強榜單出爐 華為連5年第一 14:502020/09/10 兩岸 普華永道報告 陸成全球第一大電競市場 03:532020/09/10 兩岸 國旅推一把 晶華營收快追平去年 15:212020/09/10 財經 國泰世華公益畫展 讓弱勢學童安心就學 04:102020/09/10 專題周報 不敵川普追殺 華為手機明年出貨大砍八成 04:102020/09/10 財經要聞 卡牌RPG《忍者契約》雙平台正式上線 公開遊戲特色系統 15:282020/09/10 科技 陸民企500強華為連5年榜首 前2名都有隱憂 14:312020/09/10 財經 戶政系統大當機 內政部：先以人工收件 10:402020/09/10 財經 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 華為手機說再見？ 逼台積電停出貨晶片、斷EDA哪招最致命 - 財經 台積電肥單快來了 大咖外資：英特爾最新動作洩底 - 財經 巴菲特狂押日本5大股票 老謝揭背後最大盤算 - 財經 餐飲菩薩實現諾言 疫情熄燈百萬資遣 復業找回8成員工 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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