台灣觀念藝術代表藝術家賴志盛的現地創作，2020年在台北市立美術館展出之後，10月16日將首次在高雄的金馬賓館當代美術館，舉辦個展《繞梁》，賴志盛的《繞梁》三件現地創作、以及一系列承襲觀念藝術精神的經典作品，將結合金馬賓館對應台灣獨有的歷史背景、與建築空間，透過作品挑戰觀眾的臨場身體感。

對於賴志盛高雄首個展《繞梁》，策展團隊永添藝術 (ALIEN Art)）執行長邵雅曼10日表示，在今年這個特殊的時空環境下，這麼做，尤其是讓人們從禁錮中得到解放，而這是那些我們通常不陌生、卻也通常沒有機會一再玩味的心領神會。

金馬賓館當代美術館指出，位於台灣高雄的金馬賓館當代美術館，在永添藝術的營運與支持下，即將10月16日起，推出台灣觀念藝術代表藝術家賴志盛的現地創作，這是藝術家賴志盛2019年在霧島之森美術館、2020年在台北市立美術館之後，首次在高雄的個人首展。

金馬賓館當代美術館表示，《繞梁》的三件現地創作，及一系列承襲觀念藝術精神的經典作品，將結合金馬賓館對應台灣獨有的歷史背景與建築空間，透過作品挑戰觀眾的臨場身體感。

金馬賓館當代美術館自2018年底開館以來，陸續推出國際展覽，該棟建築曾為台灣60年代到90年代，軍事將領前往金馬前線的中轉站、應軍事需求而生的空間設計，表徵功能主義的建築起飛。

擅長透過作品開啟人與空間對話的賴志盛透露，多年前也曾駐紮位於基隆的金馬賓館（現已拆除），這次來到全台僅存的高雄金馬賓館舉辦個展，意義非凡。

賴志盛表示，這次在金馬賓館當代美術館展出的《繞梁》，結合了親身記憶的投入、創造與解構，使得展覽變得更為深刻且有力量，他說，創作的特別意涵，要有挑戰性，不見得是挑戰身體，或是挑戰日常的現實想法，去質疑大家都認可的東西，因為，創作不是美化的，而是要找到新的方式去溝通，才有可能有新的感覺。

(工商 )