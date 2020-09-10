父親是黑道大哥池泳霖、號稱「黑道太子爺」的池勁緯，今年4、5月間3度行竊，得手總價值近500萬元的黃金、現金，台北地院今依3次竊盜罪重判共3年6月徒刑，其中10個月得易科罰金30萬元，被害人提起附帶民事部分，另判池勁緯應賠473萬餘元，可上訴。

39歲的「黑道太子爺」池勁緯名號響亮，卻是前科累累的竊賊，他今年4月20日盯上台北市中山區某當鋪，在外觀察許久，趁店員去上洗手間時，立刻闖入行竊，取走櫃台11萬元現金後逃逸；4月25日又到中正區某銀樓內，竊取價值8萬餘元的金戒指2只。

池男另於5月7日到新光三越站前店5樓的「今生金飾」專櫃，將396件、市價共計473萬餘元的金飾洗劫一空，再戴假髮變裝逃跑，並將部分金飾變現花用。

法院審理時，池男稱擔任廚師，月收入4萬餘元，2019年間因向友人借錢100多萬元投資，友人收取5分利，他每月要付17萬元利息，因無法償還，遭催逼債務及騷擾，為了還債才會行竊。

法官考量，池男雖有頻繁竊盜的情況，但本案犯後認罪，積極尋求家人協助，提供分期賠償方案等情形，偷「今生金飾」部分情節較嚴重，判刑2年8月，另2次情節較輕的竊盜，各判6月、5月徒刑，應執行10月徒刑，得易科罰金30萬元。

(中時 )