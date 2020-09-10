晶華（2707）國際酒店集團受惠暑期國旅需求暢旺，2020年8月合併營收續升至5.26億元，再創今年次高。展望後市，集團持續祭出多元住房專案，搶攻城市度假商機，並集結集團14處據點舉辦「企業款待方案分享會」，超前部署搶攻企業尾牙春酒、旅遊等商機。

晶華公布8月自結合併營收5.26億元，較7月4.68億元成長12.23％、僅較去年同期5.61億元減少6.39％，站上今年來次高。累計前8月合併營收33.72億元，較去年同期43.1億元減少21.77％，續處近8年同期低點，但衰退幅度較前7月24.07％持續收斂。

晶華表示，隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，暑期國旅市場交易熱絡，帶動餐飲業績及精品業績成長，台北晶華酒店轉型城市度假飯店成效益逐步顯現。而台北以外據點仍一房難求，受惠太魯閣晶英、台南晶英及晶泉丰旅業績續揚，帶動集團8月合併營收較7月成長。

展望後市，為延續暑期訂房盛況，晶華仍全力聚焦城市度假商機，除在周五至周日續推「郵輪式度假體驗」專案外，再邀請各領域藝術家、中醫科學博士及瑜珈大師「登船」，推出駐村藝術課程、AI智慧養生工作坊、瑜珈正念旅程等生活風格與養生活動的互動式體驗。

晶華表示，台北晶華全面升級吃喝玩樂買「學」的活動內容，豐富房客城市度假之旅。而仿效郵輪岸上行程規畫、銷售同創佳績的「晶華食藝銀行．東京美食之旅」，亦進一步推出2天1夜菁華版，盼透過針對各領域客層打造的多元住房優惠，為第四季住房率增溫。

同時，晶華集結集團旗下晶華、晶英、晶泉丰旅及捷絲旅等14間酒店，將在16日於北、中、南展開共5場「企業款待方案分享會」，邀請全台各大企業客戶及旅遊業者茶敘，介紹各酒店精心準備的企業入住方案、獎勵旅遊行程等優惠。

晶華透過舉辦「企業款待方案分享會」，針對即將到來的尾牙春酒、員工旅遊、企業招待等需求進行超前部署、一路服務至2021年，藉由整合集團資源優勢提供多元選項，盼豐富企業用戶的旅遊行程、滿足企業用戶需求。

(時報資訊)