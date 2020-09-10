夏季需求暢旺，及原料木槳行情上漲，帶動國內嫘縈棉報價為連續第2個月上漲；業者表示，因原料木漿產量減少，連帶支撐市場行情反彈上漲；另外，受惠夏季需求強勁，國內涼感機能衣買氣大幅增加，拉抬嫘縈棉內外銷報價齊漲，繼上個月調漲每公斤1元，9月份又再次調漲每公斤1元。(商品行情網)

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