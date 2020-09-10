《商情》需求暢旺 國內嫘縈棉報價續漲 15:402020/09/10 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 夏季需求暢旺，及原料木槳行情上漲，帶動國內嫘縈棉報價為連續第2個月上漲；業者表示，因原料木漿產量減少，連帶支撐市場行情反彈上漲；另外，受惠夏季需求強勁，國內涼感機能衣買氣大幅增加，拉抬嫘縈棉內外銷報價齊漲，繼上個月調漲每公斤1元，9月份又再次調漲每公斤1元。(商品行情網) (時報資訊) #嫘縈棉 #調漲 #每公斤 #夏季 #原料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求減緩 螺紋鋼期貨價格收黑 14:152020/09/09 財經 《商情》買盤進場 支撐LME期銅漲1％ 10:342020/09/10 財經 《商情》國際廢鋼持續攀升 下周國內鋼筋看俏 15:062020/09/10 財經 《航運股》台驊投控8月營收年增逾3成 創歷史次高 15:572020/09/09 財經 《商情》美元轉跌 紐約棉花低點反彈 10:342020/09/10 財經 《商情》需求強勁 芝加哥大豆連12揚 10:342020/09/10 財經 《商情》需求強 芝加哥大豆連10揚 09:432020/09/09 財經 《商情》豆油漲 拉抬棕櫚油期貨回漲 10:002020/09/09 財經 《商情》大豆期價強彈 刺激國內黃豆粉上揚 16:142020/09/09 財經 《商情》需求好轉 聚酯加工絲後市趨穩 11:592020/09/10 財經 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 華為手機說再見？ 逼台積電停出貨晶片、斷EDA哪招最致命 - 財經 台積電肥單快來了 大咖外資：英特爾最新動作洩底 - 財經 巴菲特狂押日本5大股票 老謝揭背後最大盤算 - 財經 餐飲菩薩實現諾言 疫情熄燈百萬資遣 復業找回8成員工 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。