美國參議院共和黨人周二提出一項新的新冠疫情援助法案，這個規模「儉約」許多的提案包括每周加發300美元失業給付到12月底，但未納入第二輪振興支票。

共和黨這個被譏為「骨瘦如柴」新紓困振興方案，是國會在長達近1個月休會後首度採取的行動之一。該法案包括提供企業與健康照護機構的免責保護、為健康照護與學校提供更多撥款，以及為扶助小型企業的「薪資保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program, PPP）提供第二輪資金等。參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）稱這項法案是「針對式的方案」，最快本周付諸表決。

彭博報導，共和黨人周二提出的參院版規模介於5000億～7000億美元，不僅未提高失業給付，且提供的援助僅是HEALS法案的零頭。參院共和黨陣營在7月發布HEALS法案，規模達1.3兆美元。

由民主黨主導的眾議院5月通過規模高達3兆美元的HEROES法案，內容包括每月加發600美元失業津貼直到明年，以及第二輪振興支票。由於兩黨對於計畫的規模與細節始終無法達成共識，使新一輪紓困案仍然難產中。

對於共和黨這個「骨瘦如柴」的新紓困案，眾議院議長佩洛西（ Nancy Pelosi）與參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）發表聯合聲明表示，參院共和黨人的新提案無法解決國家所面臨的問題，也不會成功。

(時報資訊)