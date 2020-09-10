豪品公司辦公地點外放置一只紅色貨櫃，裡面堆滿淘汰的平面口罩不良品。（謝瓊雲攝）

豪品公司辦公地點外放置一只紅色貨櫃，裡面堆滿淘汰的平面口罩不良品。（謝瓊雲攝）

彰化縣員林市豪品國際實業股份有限公司遭經濟部發現進口陸製非醫用口罩，再以自家外盒包裝後出貨販售，從中牟取暴利；由於豪品每日被徵用實名制口罩僅1萬片，且廠內並未有國家隊支援的機台，會被盯上主因是流入市面上販售的假MIT口罩，有一款是3D立體款式，但豪品工廠內卻只有傳統一般平面醫用口罩機器，因而被認定涉有不法，遭移送彰化檢警法辦。

根據了解，豪品公司自大陸進口的3D櫻花粉色成人口罩、和3D黑色和粉色印花兒童口罩，主要在自家購物網、蝦皮等網購平台販售，每盒50入，售價499元至799元不等，在加利口罩事件爆發後平台即已關閉不再販售；至於豪品出貨的通路商，包含藥局、商店等，流向仍由彰化縣衛生局與檢方聯合清查中。

彰化檢方指出，豪品自家生產的醫用口罩，除接受國家實名制徵用，也以「埃恩居」、三花醫用口罩等外盒包裝販售，口罩上皆印有「ING」品牌鋼印。自6月起自國外或大陸進口的非醫用口罩，若冒充成MIT台灣製、或未經衛福部核准即偽裝成醫療用口罩販售，即屬違法；但若僅以一般非醫用口罩販售，並不違法。

彰檢專案小組昨前往豪品公司辦公地、工廠及倉庫等3處進行搜索並為行政稽查，同時傳喚豪品公司呂姓負責人及員工共5人到案說明，同時扣得帳冊、出貨資料及冒充臺灣製口罩之產品外包裝等證物。

檢警比對帳冊與進出貨單資料，初步清查，豪品流入市面的進口陸製3D立體口罩（含成人款與兒童款）、平面活性碳口罩，約有200萬片，依每片進貨成本2元、出貨價5元計算，不法獲利約600萬元。

(中時 )