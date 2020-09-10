宏佳騰(1599)公布8月營收為3.68億元，創2018年10月以來新高，月增率達75.53%，年增率54.49%；除了外銷應是消費者捨去室內運動走出室外，沙灘車需求增加，客戶追加拉貨。內銷推出新款電動機車產品，亦帶動銷售提升。

宏佳騰表示，受惠外銷訂單回溫，加上內銷除了電車機車銷售亮眼外，燃油機車推出新車款搶市，帶動業績拉升；宏佳騰8月營收創下近二年以來單月新高，也帶動1~8月營收17.25億元，相較去年同期成長9.93%。

今年來看，宏佳騰前8月繳出營收優於去年同期的成績單，若下半年市場上沒有其他重大的變化，今年業績可望優於去年，且在外銷訂單持續拉貨下，毛利率也可望相較上半年高，帶動全年營收、獲利雙成長。

在電車機車銷售部分，依據電動機車產業網數據顯示，截至9月9日，宏佳騰電車今年共計銷售5363輛，穩居市場第二。雖然日前整體電車市場有些許逆風，宏佳騰今年在銷售仍保持一定的水準。且在6月中推出升級次世代智慧儀表CROXERA的Ai-1 Sport ABS車款、8月宣布攜手台哥大共同打造車聯網後，整體聲量有明顯提升，持續帶動穩定銷售。

在燃油機車部分，宏佳騰目前的策略是將火力集中在熱門車款；例如，檔車銷售冠軍車款MY 150 7月大改版，上市後40天就接單300多台，另外，搭載智慧儀表的ES150R與OZS150i也透過APP改版、分期0利率等多重誘因搶市，希望在開學季能繳出亮眼的成績單。

外銷市場方面，今年上半年受到疫情影響，國外客戶在採購上抱持觀望的態度，但此一現象從下半年開始已有好轉；不僅拉貨動能復甦，也有新車款訂單準備出貨，並帶動營收上揚。

(時報資訊)