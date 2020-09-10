黃金亞洲電子盤持穩；儘管美元自4周高點小幅走低，但投資者仍在等待歐洲央行公布貨幣政策方向，使金價於近1周高點附近盤整；截至台北時間下午3點30分止，貴重金屬亞洲電子盤下；

12月黃金下跌3.5美元，報每盎司1951.4美元。

12月白銀上漲0.087美元，報每盎司27.17美元。

10月白金上漲0.8美元，報每盎司925.7美元。

12月鈀金下跌11.4美元，報每盎司2306.8美元。(商品行情網)

(時報資訊)