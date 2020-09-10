《商情》黃金亞洲電子盤持穩 15:402020/09/10 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金亞洲電子盤持穩；儘管美元自4周高點小幅走低，但投資者仍在等待歐洲央行公布貨幣政策方向，使金價於近1周高點附近盤整；截至台北時間下午3點30分止，貴重金屬亞洲電子盤下； 12月黃金下跌3.5美元，報每盎司1951.4美元。 12月白銀上漲0.087美元，報每盎司27.17美元。 10月白金上漲0.8美元，報每盎司925.7美元。 12月鈀金下跌11.4美元，報每盎司2306.8美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #持穩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤後解析》電力不足 月線未過 14:152020/09/10 財經 《電子通路》利機8月營收創近2年高 全年營運樂觀 12:332020/09/10 財經 《商情》需求好轉 聚酯加工絲後市趨穩 11:592020/09/10 財經 《商情》美元轉跌 紐約棉花低點反彈 10:342020/09/10 財經 瀚宇博8月站上42億 刷新24個月紀錄 04:102020/09/10 證券．權證 《商情》憂疫苗研製延遲 支撐期金漲至近1周高點 10:342020/09/10 財經 《類股》鋼市增溫 燁輝、盛餘8月營收月增2位數 13:072020/09/10 財經 商品期貨趨勢專欄－機會成本降低 黃金長線看俏 04:102020/09/10 證券．權證 《時來運轉》運彩報報－湖人火箭第四戰 主推小分賽果 12:062020/09/10 體育 瓦城、雅茗 8月營運持穩 04:102020/09/10 證券．權證 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 華為手機說再見？ 逼台積電停出貨晶片、斷EDA哪招最致命 - 財經 台積電肥單快來了 大咖外資：英特爾最新動作洩底 - 財經 紐約鬧空城 房客因疫情搬離曼哈頓 待租公寓大增 - 財經 - 工商 巴菲特狂押日本5大股票 老謝揭背後最大盤算 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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