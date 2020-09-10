新手爸媽面對育嬰疑難雜症，經常手足無措，嬰兒哭鬧不停是不是腸絞痛？每日要讓寶寶喝多少奶才夠？台南市佳里奇美醫院兒科主治醫師陳昱瑾，也育有6歲、2歲、1歲的3個小孩，她以其兒科醫師的專業，和民眾分享育兒經驗，希望能幫助媽咪陪著孩子們健康長大。

陳昱瑾說，新生兒隨母親出院後若黃疸數值還未穩定，一定要注意奶量充足並依照醫師指示完成追蹤，避免黃疸數值過高引起之嚴重併發症。若遇到延遲性黃疸，可對照大便卡顏色是否正常，並回診檢查以排除需手術介入之膽道閉鎖問題。

寶寶的奶量多寡，每人有很大的差別，原則上每日總奶量需達到每日每公斤130-150ml，並有足夠之尿量(每天換5-6次重重的尿布)。借由拍嗝及避免過量餵食可改善易吐奶問題、若有持續明顯的噴射狀嘔吐，需就醫檢查排除病理性幽門狹窄。

至於多數父母都有聽過或遇過嬰兒哭鬧不停的經驗，若在正常食慾活動力下並排除急性生病問題後，就可能是嬰兒腸絞痛，症狀準則為每天哭鬧超過3小時、每周超過3天、症狀持續超過3周。因嬰兒腸道神經系統不成熟造成的不適感，一般不會有不良影響，等寶寶長大一些約3-4個月會漸漸改善。

陳昱瑾表示，當寶寶2-3歲後開始會進入幼兒園的團體生活，感染症機會大幅上升，除了平常注意衛生防疫的落實，在遇到寶寶生病時也不要驚慌。此階段常見疾病為一般病毒感染、泌尿道感染、腸病毒、中耳炎、肺炎等，媽咪可以照醫師指示作照護並規則服用藥物，密切觀察寶寶的症狀、食慾及活動力。

在經歷了幾年擔心寶寶身體健康及安全之後，很快就發現孩子像個小大人要進入學齡階段了，各個媽咪都有不同教育的理念和表現愛的方式，而別忘記媽咪的陪伴、鼓勵、和笑容永遠是孩子們最好的教材喔！

小孩進小學後，父母除了繼續關心孩子的健康，還要操心學業，陳昱瑾說，媽咪的陪伴、鼓勵、和笑容，其實是孩子們最好教材。

(中時 )