彰化警分局取締色情抓娃娃機。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局取締色情抓娃娃機。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

內又寶藏！彰化市多間店面閒置，選物販賣機進駐，已是彰化另類特色，什麼都可以夾，什麼都可以賣，為吸引客人目光，還擺放色情或猥褻圖片等提供客人夾取，常見到的有跳彈、按摩棒及俗稱飛機杯等情趣用品，讓許多人抓到夜夜流連，意亂情迷，警方開抓，近來取締23件，18件開罰，每件2萬起跳。

販賣機賣色情，讓許多家長擔憂，更被質疑增加引誘犯罪的風險，彰化警分局投入調查，指出一些販賣內容，已經構成違法。加上未管制未滿18歲者禁止進入，依據兒童及少年福利與權益保障法，可處新2萬元以上10萬元以下罰鍰

。如果成人用品客觀上足以刺激或滿足性慾涉及刑法妨害風化者，更會移送法辦。

警方警分局提醒，近日已經在在彰化市區內已查獲23件違法案件移送彰化縣政府，縣府社會處已裁處18件罰鍰確定在案。呼籲業者千千萬萬不要以身試法，錢不好賺，一罰就是新臺幣2萬元起跳啊，也宣導家長對於家中兒童及少年的嗜好、興趣及活動應多加關心，若小孩放學後未及時返家，可能是逗留在娃娃機店，可能對身心發展及課業有所影響。

(中時 )