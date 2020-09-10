緬甸以反恐行動為由迫害境內的少數族群洛興雅穆斯林，外界痛批緬甸進行種族「大屠殺」，至今緬甸政府仍否認犯行，不過近期2名緬甸叛逃士兵自陳，他們確實受到指示殲滅洛興雅人，更披露「見人就開槍」、「婦女先姦後殺」、最終殘殺上百人的恐怖行徑。

2016年起，開始出現緬甸軍隊大規模屠殺、性侵、洗劫西部若開邦（Rakhine）少數族群洛興雅穆斯林的報導，導致74萬洛興雅人逃難至鄰國孟加拉，無國界醫生組織（Doctors Without Borders）粗估，光是第一個月，就有至少6,700人被無辜殺害，聯合國與人權組織先前將這起行動描述為具備「種族滅絕標記」，不過緬甸政府至今否認進行種族大屠殺，聲稱是針對洛興雅人殺害警察的「合法反恐行動」，緬甸政府也視洛興雅人為從孟加拉湧入的非法移民。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，東南亞人權組織「鞏固人權」（Fortify Rights）8日釋出今年7月、由叛亂團體「若開軍」（Arakan Army）拍攝的2名緬甸叛逃士兵的自陳影片，兩人供出受上級指示「見人就殺」的恐怖行徑。

第一名軍人妙溫東（Myo Win Tun，譯音）陳述，2017年8月，他被指示加入突襲布帝洞鎮（Buthidaung）穆斯林村落的夜間突襲隊，上級指示他們殺害所有人，「對所有看到、聽到的人開槍」，以確保洛興雅「種族被殲滅」。

摧毀第一個村落後，妙溫東說他的10人突擊隊繼續待在當地長達2周，夷平附近所有房舍，「我們將30具遺體埋進同一個墓穴裡，8名女性、7名兒童、15名男性及長者。」

針對婦女，妙溫東說他們會先強姦後再開槍，他自己也坦承曾經強暴一名婦女，「我們一個村落又一個村落地開槍和埋葬」，他說大概殺了60至70人。

另一名士兵紹奈東（Zaw Naing Tun，譯音）服役於輕步兵營，他陳述他們殲滅了約20座穆斯林村落，「我們接獲指示殺害所有人，不管是小孩或大人，我們開槍打死他們。」

他說他們開挖大型墳塚，埋葬約80名穆斯林，在屠殺後洗劫當地商店與住家，偷走錢、黃金、手機，他甚至在旁觀看上級性侵婦女。

(中時新聞網)