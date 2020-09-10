新北市新莊區一頭金髮少年日前載辣妹騎車兜風，但因無照駕駛遭警方攔下開罰，依規定進行扣車，當員警正在書寫罰單時，沒想到後座露出一雙嫩腿、身材姣好的女友竟對著警方的手機鏡頭比讚，讓挨罰車主一臉無奈。

警政署自9月1日起至30日在全國路口安全大執法，新莊警分局在中正路與明志路口執行交通違規取締，攔下一台無照駕駛車輛，當下依法開單及扣車，員警準備拍照存證時，後座的女友卻對員警鏡頭比讚，男子臉上出現三條線，感到無奈！

新莊分局表示，此次全國路口安全大執法，主要針對「汽機車不停讓行人」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」等，自1日至6日已累計取締122件不禮讓行人，933件汽闖紅燈及紅燈右轉及行人違規152件。

警方表示，不管是行人或是汽機車駕駛，都應該要互相尊重，遵守交通規則。「汽機車不停讓行人」罰鍰為1200元至3600元、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」罰緩1800元至6400元、「行人未依規定行走行人穿越道」罰鍰為300元。

(中時 )