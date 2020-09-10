有時小孩子的舉動反而比大人更懂事！一名網友日前帶小孩去星巴克，剛好看到隔壁桌的女客人把飲料打翻卻裝沒事滑手機，結果小孩卻不停對原PO說「媽媽有人打翻飲料！」聲音大到連店員都聽到立刻出來清乾淨，讓原PO超尷尬，但相對於女客人厚臉皮裝死不認，小孩的直覺反應反倒讓網友稱讚，「你家小孩很棒！」

原PO在臉書《爆怨公社》表示，她看到女客人打翻飲料卻裝死滑手機的行為感到震驚「會不會太....鎮定？」、「然後我的小孩很白目的一直說『媽媽有人打翻飲料，媽媽你有聽到嗎？媽媽~~~~~』」，講到被店員聽見，趕緊拿拖把整理。

對此，網友們紛紛大讚小孩的行為超級懂事，不該說他白目「我覺得小孩很棒耶！連小孩都知道打翻飲料要擦地板，這個人在淡定什麼」、「你小孩不白目～是那個大人白目」、「小孩真誠實」、「你的小孩很棒！可是你要理一下你的小孩啦」。

對於女客人裝死的行為，網友們則紛紛留言「沒品，放久乾掉就更難處理了」、「好歹也跟店家告知一聲吧」、「皮厚不怕丟臉，裝死到底」、「連小孩都知道這樣不對才會一直說，打翻飲料的人恥度很大」。

(中時新聞網)