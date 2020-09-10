年薪450萬元，應該是許多人努力工作一輩子都達不到的目標。一名網友宣稱他年薪450萬，但老婆卻認為只要存50至100萬就夠了，其餘的錢也不是拿來投資或捐款，而是「全部花掉」，讓他相當不以為然。

原PO在臉書社團「靠北老婆」抱怨，他平均月薪破20萬，沒有房貸、車貸，也不用支付父母任何生活費用，一年給老婆大約50萬零用錢，其他開銷由他負責。但老婆的理財觀、價值觀卻大相逕庭，她認為賺這麼多，一年存50萬到100萬就夠了，剩下的錢應該即時行樂，屬於「今朝有酒今朝醉」，原PO詫異，也花太多了吧！

原PO表示，他規劃一年存200萬左右，當作日後養老、育兒的費用，不必要的開銷能省則省，結果每次一談到錢，兩人就會鬧不愉快，讓他不解「是理財的老公太計較，還是老婆的觀念需要再溝通？」

網友回覆正反兩極，有人酸「年薪450萬的人不會上網靠北老婆」、「你是不是每一項數字都多打一個0」、「一年存200萬當退休金？我懷疑這篇的真實性」、「大家的老公都很會賺，然後老婆都很會花」。

也有網友給建議，「我覺得還是要多溝通，現在男生有本事賺這麼多的已經不多了，有的人還要老婆貼補家用呢，那是你老婆沒遇過差的」。

(中時新聞網)