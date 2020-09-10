永裕 (1323)因各國持續實施各項新冠肺炎防疫措施，終端消費市場需求隨之縮減，主要客戶進行庫存調控，延緩拉貨，8月營收2.52億元，月減9.71％，年減14.71％。永裕表示，8月應為近期營運谷底，隨著新品陸續加入量產，後續業務發展有機會揚帆再起。

永裕受惠高端品業績發酵及個人、家庭清潔抗菌防疫用品的包材銷售增量，優化產品組合，上半年毛利率26.42％，年增3.74個百分點，帶動EPS1.75元，年增15.13％，攀歷年同期新高。前8月營收21.94億元，年減6.78％。

永裕指出，下半年或會受到此波疫情影響業績表現，但後續應仍可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費商機。除持續深化射出成形廠全面自動化之推行，並配合自家電鍍、塗裝GMP級車間連線生產下，大幅縮短交期，有利海外行銷。

另外，永裕大陸浙江新廠第一期工程已順利推進中，整體規劃因應市場需求，硬體、製程往增建增設方向配置修整。由於受限相關審批，認證作業耗時，預計啟用投產時程為2021年第二季，營業面、生產端也為此新廠陸續加溫，積極布局。

永裕中國市場除擴大現行滴眼劑容器產線；增設的動物疫苗疫苗品容器產線已順利進入量產，並鎖定該等產業之龍頭廠商深耕；新增含藥級日化容器系列及劑型開發也有助高端生技包材的行銷能量。

(工商 )