遊戲大廠智冠科技（5478）公布8月營收5.75億元，年增19％。智冠表示，8月營收較去年同期增加是因近期適逢暑假，加上旗下通路合作遊戲紛紛舉辦行銷活動，以及子公司多款遊戲推出改版帶動，1～8月累計營收49.41億元，較去年同期成長31％。

展望下半年，智冠表示，在子公司獲利逐步改善之下，加上旗下網路行銷事業體、金融科技事業體營運穩定，將是下半年營運主要動能。

智冠表示，回顧8月，子公司遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳M》，8月迎來遊戲上線半週年慶典，開放「超級世界王－呂布」及多項福利活動吸引玩家參與。目前遊戲正在舉辦的大型軍團賽事「百萬獎金爭霸賽」也即將在本週末進行12強複賽，有望刺激遊戲熱度。

中華網龍《黃易群俠傳M》8月則推出改版，線上遊戲《飄流幻境Online》也將於9月23日推出全新版本「羅德島傳說」，吸引老玩家回流。

金融科技事業部分，藍新集團線上代收付業務隨著下半年電商消費旺季開跑，在99、雙10、雙11、聖誕節等活動助攻下逐步升溫，線下《ezAIO簡單收》多元支付收款服務也正積極拓展合作實體通路，幫助店家快速導入各種行動支付及商店加值應用，串聯更多商機。

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