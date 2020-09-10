總統府前發言人丁允恭遭爆在高雄市新聞局長任內劈腿女記者，更把局長室當「砲房」，引來爭議。對此，網路觀察家「宅神」朱學恒表示，發言人代表的是一個機關、機構對外的形象，他的誠信與否，決定這個組織對民眾來說是否可信。宅神說丁的問題是劈腿、叫人墮胎避免影響自己做官、在政府辦公室發生性行為用的是公家的電、公家的桌椅以及藉由職務跟有對價關係的記者交往，都已讓民眾失去信任，「以後民眾要不要相信總統府說出來的話？」

丁允恭遭爆在2014年至2017年間，雖已訂婚，但仍劈腿多女、逼女記者墮胎，甚至上班時間在局長室與她發生性關係。丁允恭昨發表聲明表示，週刊報導內容未盡傳實，但他確有行為違反社會期待之處，對此深感歉意，並已請辭總統府發言人一職獲准。

對此，宅神在臉書指出，發言人代表的是一個機關、機構對外的形象，他的誠信與否，決定這個組織對民眾來說是否可信。而丁的問題是騙砲、劈腿、叫人墮胎，避免影響自己做官，在政府辦公室發生性行為用的是公家的電、公家的桌椅，藉由職務跟有對價關係的記者交往，都已經讓民眾失去信任，以後民眾要不要相信總統府說出來的話？他女友在的媒體是不是會獲得特別照顧，有所偏頗？

宅神說更別提一路上丁允恭愛劈腿的傳聞一直都在，到底是怎麼樣的稽核查證，可以讓他一路做到總統府發言人？而行政院長蘇貞昌還出來說丁允恭很有才華好可惜，宅神直言「可惜個屁」，說好的女權、說好的不要濫用公家資源呢？只因為蘇認識丁就覺得好可惜，那其他人騙砲，蘇要不要也挺一下？

宅神最後諷刺表示，非依正常程序使用辦公桌椅，有沒有破壞公物的問題？

(中時新聞網)