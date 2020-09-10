熱衷應酬跑攤的朱先生吃飯習慣狼吞虎嚥，且對朋友勸酒都來者不拒，日前他感覺喉嚨癢痛及乾咳，就醫檢查發現喉部有多處潰瘍且食道灼傷，治療後獲改善；醫師提醒，朱男習慣喝酒時「一口下肚」，烈酒容易灼傷食道、造成胃食道逆流，若飲食習慣不改變，恐引發食道癌。

44歲朱姓患者熱愛美食，再加上工作關係，經常熬夜應酬，且每次被勸酒、他都習慣一口「吞」下肚，日前應酬後發現喉嚨搔癢、隔天早上就出現乾咳情況，一度以為是感冒，但症狀越來越嚴重，就醫接受內視鏡檢查，醫師發現他喉嚨部位多處潰瘍，且下咽喉與上食道明顯灼傷。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師徐俊傑表示，經問診得知，朱男當天吃了魚類與甲殼類海鮮，研判可能是狼吞虎嚥的過程中遭魚刺或甲殼割傷喉嚨與食道，之後傷口又受烈酒刺激，導致潰瘍等情況，需服藥治療並暫停食用堅硬食物、刺激性飲料。

徐俊傑指出，酒精會刺激食道與胃黏膜，嚴重者可能引發嘔吐、胃食道逆流，若胃食道逆流症狀較輕、常沒被察覺，時間久了卻可能導致喉嚨與食道被灼傷，引發劇烈咳嗽，且隨著咳嗽與腹部用力又再度造成胃食道逆流情況加劇、喉嚨傷口加大，形成惡性循環。

根據研究發現，體質若屬於「乙醛去氫酶」基因（ALDH2）缺乏者，長期飲酒會提高罹患食道癌、口腔癌或肝癌的風險達常人50倍，因台灣民眾有此基因缺乏者比例高達47％，建議若長期接觸酒精、檳榔等致癌物，且發現吞嚥困難、喉嚨卡卡或不停咳嗽等症狀，應儘速就醫治療。

(中時 )