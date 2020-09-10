頭份市公所路邊停車格收費，自9月起新增7─11及全家等2家超商可以補單繳費，另外，從10月起將新起將新增LINE Pay、街口支付等2種行動支付查詢繳費，提供民眾更便利的停車繳費管道。

頭份市公所自今年7月起，重新檢討全市路邊停車格收費，為了貫徹使用者付費原則，以及以價制量，讓市區停車秩序更有效率，防止部分路段停車格因免收費而被長期占用，對市區內所有停車格採取全面收費，過去部分路段停車格長期被占用問題，立即獲得改善。

因應收費停車格增加，為提供多元繳費管道，頭份市公所自9月起新增7-11、全家超商補單繳納本市路邊停車費，民眾於繳費期限內，可持紙本繳費單據至頭份市公所及停車收費據點服務處(苗栗縣頭份市信東路217號)繳納，或至各地4大超商7-11、全家、萊爾富、OK等櫃檯繳費。

如果紙本單據遺失，也可至7-11、全家、萊爾富、OK等4大超商，利用多媒體事務機查詢並列印停車費繳費單後，至超商櫃檯繳款或撥打免付費電話(0800-888-624)查詢。

另自109年10月起，新增行動支付App LINE Pay及街口支付查詢繳費服務。民眾亦可至「頭份市路邊停車費查詢系統」進入停車費查詢頁面後輸入車號即可查詢半年內所有未繳費資料。

頭份市公所提醒民眾，停車費應於停車次日起算14日內繳納，未依期限繳費者，先以平信通知並加收8元工本費，如民眾仍未繳納，再以雙掛號通知，並加收50元工本費，如民眾仍未於第2次催繳期限內繳納者，將依道路交通管理處罰條例第56條第3項規定處新臺幣300元罰鍰，並追繳停車欠費（含停車費及催繳工本費）。

(中時 )