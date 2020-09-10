林映唯（小美）從模特兒轉型當演員，在校園愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》演出勇敢追求愛情的校花，片中一場在10度低溫下拍攝夏天畢業典禮的戲，讓她凍到舌頭都不自覺發抖，非常難忘。寒流的那幾天正好拍攝到在盛夏畢業典禮的重頭戲，所有演員都要穿著夏裝，在元智大學的空曠大操場演出開心畢業，其中以林映唯的造型更是單薄，身上僅一件白色背心搭配牛仔褲，當天強風狂吹，體感溫度大約10度，工作人員都穿著羽絨衣開工，小美表示體質較寒，非常怕冷，她回憶說：「我一冷體溫會降很快，冷到受不了，我記得那場戲，講什麼台詞都卡住，因為冷到我舌頭都不自覺在抖了，手腳超冰，最後都麻掉了。」

林映唯在片中阻擋陳妤和曹佑寧的戀情，但勇敢追愛獲得許多影迷的認同。她轉型演員，向不少前輩前益，前輩有教她一招，她特別在一場和曹佑寧道別戲準備時使用，她說：「這是一場很心痛的戲，我必需好好準備。」她表示是一個催眠自我的方式，要盯著對方眼睛，內心默想著自己很愛對方，手要朝著對方畫圈，但她笑說：「第一次做有點不好意思，我一直笑場，所以有沒有效用，我好像沒有很準啊！」《可不可以，你也剛好喜歡我》全台熱映中。

(中時 )