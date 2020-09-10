米糕與油飯的差異，你知道嗎？ 一名女網友曝與老公在台南買了米糕，卻當面遭老闆斥責「沒有米糕」，但老公卻問說「木桶裡裝的難道不是米糕嗎」？沒想到老闆用更高分貝的說「這是油飯」，讓他們十分懷疑差異在哪？

原PO表示自己是台北人，利用休假期間與老公回台南老家，8日午間，老公獨自外出買午餐，看到有賣米糕，就像老闆表明「要一份米糕」，沒想到老闆卻臭臉說「沒有賣米糕」，讓他聽了很狐疑，手指著木桶表示「米糕不是裝在裡面嗎？」這次老闆卻用高分貝糾正他「這是油飯」。

原PO解釋，老公之所以會認為那是「米糕」，是因為宴客菜都會有一道「紅蟳米糕」，讓他不斷地誤以為兩者是同一總東西，這下才知道原來誤會很久，不過她也順道詢問廣大的網友「你認為這是米糕或是油飯」？

大多數的網友都認為原PO所買的就是油飯，「這盒就是油飯啊」、這是油飯，米糕的做法不一樣」、「 油飯跟米糕做法是有差別的」、「米糕怎麼會長這樣」。也有很多的專業的網友教分辨之間的差異，像是「油飯是糯米跟料伴炒後去蒸，米糕是糯米直接蒸熟後再淋滷肉湯汁」、「米糕是一杯一杯的那樣」。另外也有網友替老公解釋「紅蟳米糕是因為要給很多人吃才做那麼大份，所以才會長得像油飯」。

(中時新聞網)