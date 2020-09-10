美科技股昨夜的上揚助攻，以及南韓總統新公布的經濟刺激措施，推進韓股全天的走高。

周四南韓KOSPI指數收漲20.7點或+0.87%，為2396.5點。其中三星電子高漲1.37%，引領大盤上升。外資買超3804億韓元(約3.21億美元)，結束連四日的賣超，散戶淨買入670億韓元，機構投資人淨賣出4730億韓元。

南韓政府正在草擬第四次追加預算案，周四南韓總統文在寅宣布約66億美元的預算，將用於支援面臨倒閉的小型商家，他們在社交距離管制期間經營困難。

美國科技股的反彈似乎對本地市場給予了推進力，南韓Daeshin證券分析師指出。從本周初開始，有關科技股的估值一直在影響本地和國外金融市場波動。

遊戲開發商Kakao Games今日首上市，漲停30%。該個股開盤價4.8萬韓元，高達發行價兩倍。

三星電子一度高漲2.74%，最後收漲1.37%，報5.92萬韓元。SK海力士跌0.91%，為7.66萬韓元。

(時報資訊)