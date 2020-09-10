行政院長蘇貞昌今（10）日在行政院會中，指示相關部會全面防堵口罩仿冒、冒用、混用等違法情形，只有在台灣生產的醫用口罩可加上「MD」（醫用）及「MIT」（台灣製造）的鋼印標示，才能進入口罩實名制通路，以維護口罩國家隊聲譽、保護國人健康。

加利等「口罩國家隊」廠商近期驚爆涉嫌進口陸製口罩魚目混珠，蘇貞昌表示，新冠肺炎疫情尚未過去，絲毫鬆懈不得，少數幾家黑心廠商不顧國家隊長期辛苦，為個人暴利不惜以身試法、做出違法行為，對此深感痛心。

對於進口口罩混充台灣口罩、或其他混淆民眾視聽行為，蘇貞昌指出，相關部會首先需整合中央地方力量，合作查緝已進口的口罩流向，尤其是國外進口卻偽標為「MIT」的口罩，一旦查獲一律沒入銷毀、重罰、移送法辦，並註記黑名單鎖定追蹤。

其次，蘇貞昌表示，台灣外銷的口罩機組不得含有「MIT」鋼印滾輪，請立即函知相關公會，並於一周內完成相關規範。業者從國外進口口罩，須申請「輸入許可」、做好流向管控，掌握每片口罩流向。

針對國外進口口罩，蘇貞昌請財政部、經濟部及衛福部協處溝通，要求在最小包裝上均須清楚標示是否為醫用及其產地。同時，只有在台灣生產的醫用口罩可加上「MD」及「MIT」的鋼印標示、並進入實名制通路，請相關部會盡速協助尚無相關標記的口罩國家隊廠商。

蘇貞昌強調，財政部、經濟部、衛福部、法務部等相關部會需記取此次教訓、提高警覺，一旦發現任一環節不對，應彼此聯繫通報，全力防堵偽標、偽冒口罩流入實名制通路，務必讓國人在實名制通路領取均為100％台灣製造、且具醫用效果的口罩，保護國民健康。

(時報資訊)