市場預期歐洲央行（ECB）本周會議或許將微調貨幣政策，可能跟進美國聯準會調整較長期的通膨目標，而面對強勢歐元帶來的挑戰，該央行可能做出一些口頭干預。

歐洲央行周三召開為期兩天的會議，將討論貨幣政策與歐元區的經濟評估。自上次會議結束以來，經濟數據顯示區域復甦出現放緩跡象，並顯示歐元走升，而8月核心通膨跌至歷史新低。

大部分分析師不認為這次會議將採取太多政策行動，並預期一直到12月，歐洲央行都將按兵不動，但也認為儘管機率不大，該央行本周仍有可能微調政策。

Berenberg分析師Florian Heise出具研究報告指出，為了應對中期通膨前景的下修，我們預期歐洲央行明天將在理事會上調整通膨指引，該央行可能比以前更加強調「緊急抗疫購債計畫」（PEPP）的1.35兆歐元規模是一個目標，而非上限。

報告並指出，歐元自3月低點大幅走升，開始令歐洲央行感到棘手，雖然歐元尚未達到大部分決策官員認為有必要採取行動的地步，但我們預期歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）可能在會後記者會上做出一些「口頭干預」，暗示如有必要，該央行願意進一步放寬政策。

(時報資訊)