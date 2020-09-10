澎湖海事水產職業學校27名學生8日搭乘台華輪往返高雄實習，9日下午起陸續出現上吐下瀉症狀，陸續送醫急診，初步診斷疑似船上便當惹禍，釀生諾羅病毒群聚感染。

澎湖縣衛生局獲報，10日上午立即動員兩組人員，分別前往三總澎湖分院、衛生福利部澎湖醫院探訪調查，同時也派人登船台華輪採樣蒐證，相關人體檢體及食物環境等檢體已送往台灣化驗中。

澎水校方表示，這次實習學生分為兩梯次，第1梯次是輪三甲、輪三乙及航三班級的學生及老師74人，另一梯次是漁二班12名學生；6日搭乘台華輪實習航次前往高雄實習、8日返航回澎湖。

同航班船上還有7名金門農工、台南海事實習學生，目前也陸續傳出有人上吐下瀉，確切罹病人數仍在統計中。

衛生局疫情調查，實習學生們6日抵達高雄住宿國軍英雄館參加海勤座談，8日上午用完早餐就搭台華輪回澎湖，中餐大夥食用船上準備的便當，下午返回澎湖下船後就出現上吐下瀉等狀況。

校方初步調查，部分學生指出在台華輪船上食用的中餐便當可能有問題，當下就覺得豆干的味道怪怪的。

校方表示，部分班級暫時停課兩天因應，醫院也指出，病患陸續出院回家休養觀察，目前研判應是集體染患諾羅病毒，真正肇事原因仍待化驗結果釐清。

(中時 )