陸汽車市場回溫 8月汽車銷量年增11.6％ 15:592020/09/10 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國汽車工業協會最新銷量數據顯示，大陸8月汽車產銷分別完成211.9萬輛和218.6萬輛，產量月減3.7％，銷量月增3.5％；年增分別為6.3％和11.6％。 2020年1～8月，汽車產銷分別為1,443.2萬輛和1,455.1萬輛，分別年減9.6％和9.7％，降幅與1～7月相比，分別收窄2.2個百分點和3.0個百分點。 (工商 ) #銷量 #汽車產銷 #萬輛和 #萬輛 #百分點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京城建設歷年新高前徘徊 8月營收年增達244.27％ 13:112020/09/10 財經 陸8月智慧手機出貨量 年減13.4％ 17:502020/09/10 財經 《電子商務》節慶加持 網家8月營收年增14.7％ 17:222020/09/10 財經 吸金18.6億美元 8月全球手遊收入 陸占27％ 04:102020/09/10 全球財經 國內防疫＋醫療健診挹注 盛弘8月營收年增54.4％ 18:502020/09/10 財經 《其他電子》歐洲客戶回補庫存 橙的8月營收年增近10％ 16:482020/09/10 財經 《興櫃股》汎德永業8月營收年增5成創同期新高 前8月增15.61％ 14:492020/09/10 財經 股市短波－泰福 擬辦現增4.7萬張 04:102020/09/10 證券．權證 韓式餐廳龍頭豆府餐飲 8月營收再創新高年增達43% 16:002020/09/10 財經 《半導體》廣穎8月營收雙增 近3年同期新高 16:482020/09/10 財經 財經熱門新聞 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 不只Mac自研CPU 台積電5奈米搶蘋果驚人大單、月產能曝光 - 財經 新航也裁了！大砍 4300個職位 2400人打包 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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