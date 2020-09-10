中國汽車工業協會最新銷量數據顯示，大陸8月汽車產銷分別完成211.9萬輛和218.6萬輛，產量月減3.7％，銷量月增3.5％；年增分別為6.3％和11.6％。

2020年1～8月，汽車產銷分別為1,443.2萬輛和1,455.1萬輛，分別年減9.6％和9.7％，降幅與1～7月相比，分別收窄2.2個百分點和3.0個百分點。

(工商 )