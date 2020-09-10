環保署結合量販店、便利商店、3C電子連鎖業、回收處理業打造多元回收管道，並與3C電子連鎖業攜手合作，從15起至明年1月，廢平板電腦、資訊保全設備開始試辦活動，以物理性破壞廢棄平板電腦保障資訊安全，讓回收更安心。

環保署統計，目前公告列管資訊類項目包含電腦主機、筆記型電腦、平板電腦、顯示器、印表機及鍵盤。透過社區民眾、回收商、回收基金及地方清潔隊參與，2019年回收率已達63.45%，回收處理量已達1.66萬噸。

(工商 )