環保署推賣場回收廢平板 物理性破壞保資安 15:592020/09/10 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署結合量販店、便利商店、3C電子連鎖業、回收處理業打造多元回收管道，並與3C電子連鎖業攜手合作，從15起至明年1月，廢平板電腦、資訊保全設備開始試辦活動，以物理性破壞廢棄平板電腦保障資訊安全，讓回收更安心。 環保署統計，目前公告列管資訊類項目包含電腦主機、筆記型電腦、平板電腦、顯示器、印表機及鍵盤。透過社區民眾、回收商、回收基金及地方清潔隊參與，2019年回收率已達63.45%，回收處理量已達1.66萬噸。 (工商 ) #回收 #環保署 #平板電腦 #物理性 #破壞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內外需帶勁 大中華基金規模胖起來 04:102020/09/10 投資理財 陸港觀盤－中國經濟回升 惟美大選不確定性仍存 04:102020/09/10 全球財經 狼男囚女友母釘箱2個月再性侵戀人 稱患病提再審遭駁回 09:282020/09/09 社會 「安強聯手」不拚市長 羅智強蔣萬安合體推食安公投 12:112020/09/10 政治 新世生技 引領水處理技術領域 04:102020/09/10 投資理財 教部贈書《國王與國王》 家長團體呼籲回收書籍 12:402020/09/09 生活 知本光電廠 縣府允保留溼地 04:102020/09/10 地方新聞 環團進行拒絕知本光電連署 縣府發表聲明 18:102020/09/09 寶島 懷雙胞胎1人無心 長庚以射頻燒灼減胎 搶救男嬰生命 12:232020/09/10 生活 沒人性！渣人夫懷疑孕妻外遇釀一屍兩命 施虐過程視訊給女網友看 09:112020/09/10 社會 財經熱門新聞 台積電肥單快來了 大咖外資：英特爾最新動作洩底 - 財經 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 紐約鬧空城 房客因疫情搬離曼哈頓 待租公寓大增 - 財經 - 工商 員工評比分數近滿分 永慶房屋獲「亞洲最佳企業雇主獎」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。