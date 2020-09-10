台灣加工出口區電機電子工業同業公會理監事改選，由日月光資深副總周光春當選，謝榮堯、以及張玉琳二位則出任副理事長職務，公會也聘任卸任的沈塗津，出任名譽理事長，陳雪貞擔任榮譽理事長。

新任理事長周光春除了感謝所有會員代表及理監事們的信任與支持，希望能成為產業代表，有機會為產業發聲。

他說，未來將以前瞻、創新精神，連結多元產業，透過電電公會所轄人資產學、研發創新、以及廠務環安等三大委員會推展會務，

加工區電電公會10日表示，台灣加工出口區電機電子工業同業9日召開第十九屆第1次會員代表大會，會中並改選新任理、監事，改選結果，由日月光半導體製公司資深副總經理周光春當選理事長，許東林當選監事召集人。

電電公會表示，理事會並聘請前任理事長沈塗津為名譽理事長，陳雪貞擔任榮譽理事長。

新任的理事當選名單包括周光春、謝榮堯、張玉琳、張紋祥、李俊寬、鄭再興、陳孟吾、王清永、蕭振金、張志雄、余敦明、林家裕、蔡耀隆、王金秋、韓世梅、陳美英、蔡海瑞、李武耿、甘正龍、以及許春蘭。

監事當選人包括許東林、何純蓁、、張貴明、洪瑞國、楊濘璟、李國維、以及金偉雄等，並推選許東林出任監事會召集人。

電電公會指出，公會的人資產學、研發創新、廠務環安三大委員會，召集人將由理事長及二位副理事長擔任三大委員會召集人，並邀集園區內產業各領域先進擔任共同召集人，以跨域觀點進行更密切產業交流，團結協力提升台灣產業競爭力。

(工商 )