台灣韓式料理餐廳龍頭豆府餐飲集團（股票代號2752）公布8月營收1.88億元，年增43.48%；累計1~8月營收11.43億元，年增25.43%，連續兩個月單月營收創新高。

八月份延續暑假消費旺季，而今年暑假更因全球疫情影響無法出國消費，帶動國內消費市場持續暢旺。豆府餐飲集團為迎接8月份父親節家族聚會用餐人潮，旗下六大品牌共同推出行銷活動，為各門店帶來一波消費人潮，另針對「振興三倍券」推出的三倍加碼促銷活動，也讓各門店營收持續上揚；新品牌「姜滿堂」主打韓式直火燒肉，消費者的反應熱烈，連續兩個月來客數突破一萬人大關，獲得不錯的成績，未來將會持續觀察來客數變化及消費者評價，積極評估展店，相信新品牌「姜滿堂」能在百億燒肉市場搶得一席之地。

九月份因暑假結束，預期消費力道減弱，豆府餐飲集團除針對中秋贈禮需求，推出「人蔘雞湯禮盒」及「手工蛋捲禮盒」兩款應景商品積極搶攻送禮市場外，對於中秋團聚烤肉的用餐潮，旗下銅盤烤肉吃到飽品牌「銅盤」，以及正宗韓式直火燒肉品牌「姜滿堂」，特別推出「免費銅盤烤肉與免費和牛吃一年」的抽獎活動，定可引爆話題進而帶動業績提升；此外，「涓豆腐」也將於9月中旬推出全新菜單，除了優化既有料理，更新增11道全新料理，相信能延續消費熱潮。在餐廳外的銷售通路上，豆府餐飲集團持續與便利超商的通路合作，於9月7日開賣店內人氣商品「人蔘雞」，期待能再創銷售佳績。

看好國內市場消費回溫，豆府餐飲集團將持續積極拓點，年底前預計再展9間門店，包含1家涓豆腐、2家北村豆腐家、5家飛機河粉，而米其林美食泰式炒河粉品牌「Baan Phadthai」受制於新冠肺炎疫情影響，仍力拼在年底前展出在台首店。另為因應版圖擴張需求，已於八月份啟動擴大徵才計畫，全台釋出近百名儲備幹部職缺，加上內場、外場正職人員、計時服務人員等，預計錄用超過200名餐飲人才。

(工商 )