沈嶸說張菲和恆述法師前世沒有種下緣分，此生鬧翻理所當然。（圖／水舞提供）

恆述法師最近因欠債風波引發社會關注，甚至因為還債的問題與兩位弟弟張菲及費玉清鬧翻，恆述法師甚至開口怒斥：「是窮姊姊沾汙了你們，以後各走各的路。」神明代言人沈嶸表示，恆述法師與張菲鬧翻是其來有自，兩人在因果上沒有前世種下的緣分，所以此生會鬧翻也是理所當然。

沈嶸說張菲與恆述法師從小時候的緣分就不算好，是「危機緣」的關係，表示兩人在思想觀念上本來就有很大的差異，恆述法師個性大剌剌、豪爽不拘小節，但是張菲想得比較多，對於姊姊表面上是尊敬，但私下頗有微詞。

一路以來恆述法師認為自己在演藝圈提拔張菲對他有恩，現在自己有難向張菲要求幫助自是理所當然，但兩人最近鬧翻的導火線是張菲曾說恆述法師帶著信徒出國，一趟就花掉三百萬到五百萬的奢華之旅，恆述法師覺得張菲毀壞了她的「法身慧命」，讓她在宗教界無法活下去，覺得張菲給她很難堪的爆料，說的不堪入耳，兩人因此種下心結。

反觀恆述法師與費玉清從前世至今就是「正緣」的關係，沈嶸說費玉清是很有禮貌的人，對兄姊都很尊敬及客氣，對姊姊的困境也非常想要幫忙，只是不知從何幫起，因為費玉清的個性比較謹慎、想比較遠，覺得如果幫下去是沒完沒了的無底洞，那不如找到可以讓整件事情直接止住的辦法才是最有效的，因為「錢要花在刀口上」。沈嶸說恆述法師與費玉清前世就是親人的關係，感情自然比恆述法師與張菲之間來得深。

在因果法則上，沈嶸說恆述法師確實對張菲有功，這在因果系統中是千真萬確的，恆述法師曾經靠著自己的名聲及人脈關係，讓張菲在演藝圈佔有一席之地，但沈嶸通靈查目前的張菲雖然沒有想要回饋及報答恆述法師，卻也沒有想要劃清界線，只是想要圖個清靜自保。

如今風波不斷，沈嶸說姊弟三人因為欠債事件造成情感的撕裂，對彼此的家運名聲都不好，家和萬事興，凡事都要以和為貴，事緩則圓，沒有過不去的坎，多多感恩，互相幫忙度過難關。沈嶸說恆述法師、張菲、費玉清都是國寶級人物，大家都很喜歡，真的很希望看到三位和好如初。

(中時新聞網)