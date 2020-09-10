遇到這種情況真的會氣炸！一對男女到北市大直知名摩鐵開戰，嗨到一半，房門竟然被推開，一名房務阿北闖進來，氣得這對男女打電話向櫃臺投訴，值班經理竟然回應房務年紀大聽錯房號，隨然獲得折價券賠償，男子還是氣得上網幹譙，要「大家不要去了啦，下次換你們被看光光！」。

這名男網友9日凌晨怒氣沖沖在PTT發文，他表示自己跟女伴到大直的O蘭休息，在房間聊天聊到一半，房務竟拿鑰匙開安全門進來，兩人直接被看光光，當場傻眼。

男子打去總機反應，對方回說要了解狀況再回撥，結果原PO等了10分鐘也沒等到電話，氣得他再打去發飆才轉接值班經理。結果值班經理回應「房務年紀大，聽錯房號」。

原PO氣憤表示，「是不會敲門確認喔，直接開門到底是三小，而且我們在裡面聊天看電視，聲音也不小，真的是越想越氣，這種不尊重客人隱私的摩鐵，大家不要去了啦，下次換你們被看光光。」。

有網友質疑這是「幻想文」，原PO也立刻回應「手上有發票 有他賠罪的折價券」。其他網友則是搞笑回「沒跟你說play one就不錯了」、「結果被客人跟經理3p賠罪」、「笨蛋 被看到才刺激」、「這最少要當次賠錢加下次免費吧」、「那個房務肯定是男的。不然不會這麼氣」。而網果然沒猜錯，原PO回應房務是50歲上下的阿伯。

(中時新聞網)