近期迎接開學季，帶動開學相關產品熱賣。今年不同以往，學子們要回到學習開始學習，來得預備足夠的口罩來主動防疫。對此，松果購物宣布今(10)日起開賣玩色口罩，讓你防疫順便做造型，既安全又有型。

松果購物發現，口罩市場需求仍然持續增溫，近日更持續出現民眾瘋搶特殊色口罩的現象。為了滿足消費者需求，松果購物也開賣玩色系列口罩，並且首次限量開賣台灣國際生醫 成人口罩﹑善存迷彩醫療口罩﹑丰荷螢光黃醫療口罩，此外，松果購物更開賣環保媽媽兒童及幼幼款特殊色醫療口罩，口罩一律不限購。有需要的朋友可參考相關開賣資訊，做好準備。

松果購物口罩開賣規劃。（松果購物提供／黃慧雯台北傳真）

松果購物即日起至9/12日止推出「99購物節」全站86折，連續13天攜手13大品牌推出最低4折起，同時更以波段式促銷操作推出時尚休閒日﹑居家生活日﹑3C家電日﹑每日夯品破盤5折等活動；除此之外，看準異業聯盟帶動消費力道，松果購物攜手國泰世華﹑永豐銀行﹑樂天信用卡3大信用卡﹑會員紅利點數平台HappyGo﹑物流策略夥伴7-ELEVEN推出多元優惠。

松果購物看準新世代的娛樂大趨勢，更以行銷結合遊戲化，透過任務導入加碼優惠資訊，同時發展多平台社群行銷的策略，在今年99購物節利用「角色經濟學」經營策略推出布魯森林x松果購物貼圖，以娛樂性互動方式擴大累積潛力消費者，並提高消費者黏著性，展現不同以往的品牌形象。

(科技)